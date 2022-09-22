Kamyonet direğe çarptı; 2 yaralı

Çavuşoğlu, Lavrov ve Abdullahiyan ile bir araya geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp trafik yönlendirme direğine çarpan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı´nda meydana geldi. İtfaiye kavşağından Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı´na dönüş yapan Yusuf Güneş (26) yönetimindeki 42 ESR 40 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sürüklenen araç, trafik yönlendirme direğine çarptı. Kazada araçtaki yolcular Şinasi Güneş (44) ile Rus uyruklu Jouma Mosko (48) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2022-09-22 12:35:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.