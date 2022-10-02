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'Eker I Run 2022'de, 3 bin katılımcı sporun ve iyiliğin ritmini yakalamak için koştu

DHA

'Eker I Run 2022'de, 3 bin katılımcı sporun ve iyiliğin ritmini yakalamak için koştu


Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU/BURSA,(DHA)Bu yıl 9'uncusu düzenlenen 'Eker I RUN' koşusu sona erdi. "Ritmini Yakala" mottosuyla yapılan Eker I Run´da, Türkiye dahil toplam 16 ülkeden 3 bine yakın koşucu yer alırken, 42K Maratonu ve 15K koşusu birincileri Roma Maratonu'na katılmaya hak kazandı. Öte yandan etkinlikte sivil toplum kuruluşları için 760 bin lira bağış toplandı.
Bursa Eker Meydan´da rekor bir katılımla yapılan etkinliğe Bursa halkı yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl "Ritmini Yakala" mottosuyla yapılan Eker I Run´da,Türkiye dahil toplam 16 ülkeden 3 bine yakın koşucu yer aldı. Uludağ´ın zirvesinden sabah 07.30´da 42K Maraton Startı ile başlayan organizasyon, Eker Meydan´da 6-12 yaş aralığındaki çocukların katılabildiği Minik Adımlar koşuları ve Paten Yarışı´nın yanı sıra 15K, 5 K koşularıyla devam etti. On yıla yaklaşan organizasyon deneyimiyle koşu ekosisteminin en önemli etkinliklerinden biri haline gelen Eker I Run´ın programında, heyecan dolu yarışların yanı sıra; DJ performanslar, dans etkinlikleri ve konserler de yer aldı.
Bin 800 rakımı bulunan Uludağ Oteller Bölgesi´nde verilen startın ardından yağmurlu bir havada yokuş aşağıya doğru parkuru kat etmeye başlayan sporcular, Nilüfer ilçesindeki Eker Meydan´daki finişe kadar mücadele etti. Maratonda yer almanın heyecanını yaşadıklarını belirten sporcular, yağmurlu bir havada koşmanın kendilerine farklı bir deneyim yaşattığını ifade etti.
2019´da Türkiye´nin ilk paten yarışı olarak yapılmaya başlayan Eker I Run Paten Yarışı´nda, bu yıl da farklı yaşlardan patenciler bir araya geldi. 10 km´lik parkur boyunca yarışan sporcular,izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. 6-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yapılan Minik Adımlar koşularında ise çok sayıda minik koşucu yarış heyecanıyla tanıştı. Sporun birleştirici gücüyle bir araya gelen minik katılımcılar, sağlıklı yaşam için adım atarken aynı zamana renkli görüntülere sahne olan tatlı bir rekabet yaşadı.
18 SİVİL TOPLUM KURULUŞU İÇİN BAĞIŞ TOPLANDI
9'uncu Eker I Run´da Adım Adım iş birliği ile gerçekleşen Yardımseverlik Koşusu´nda ise sivil toplum kuruluşlarının projeleri için 760 bin TL bağış toplandı. Sporculara iyiliğin peşinden koşma fırsatı veren organizasyon kapsamında https://ipk.adimadim.org/ adresi üzerinden iki hafta süreyle daha bağış toplanmaya devam edilecek. 9'uncu Eker I Run´da ayrıca Adım Adım oluşumunun 15'inci yılı kutlandı.
Öte yandan 2019´da Türkiye´nin ilk paten yarışı olarak yapılmaya başlayan Eker I Run Paten Yarışı´nda, bu yıl da farklı yaşlardan patenciler bir araya geldi. 10 kilometrelik parkur boyunca yarışan sporcular, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. 6-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik yapılan Minik Adımlar koşularında ise çok sayıda minik koşucu yarış heyecanıyla tanıştı.
"SPOR YAPMAYI HERSEK ÇOK ÖZLEDİ"
Eker Süt Ürünleri Pazarlama Müdürü Özge Kiraz, 9'uncu Eker I Run Koşusu´nu büyük bir coşkuyla yaptıklarını belirterek, "Eker I Run, 7´den 70´e herkesi kucakladığımız farklı, samimi, eğlenceli bir organizasyon. Profesyonel koşuculardan kurumsal takımlara, koşuya yeni başlayan katılımcılardan çocuklara kadar farklı profillerden katılımcıları ağırlıyoruz. Eker I Run Koşusu´nu bu yıl büyük bir coşkuyla yaptık. Pandeminin gölgesinden uzakta bir araya gelmeyi, spor yapmayı herkesin çok özlediğini fark ettik. 9'uncu Eker I Run´ı, önceki yıllara göre rekor bir katılımla gerçekleştirdik. İlk yılında 600 kişiyle başladığımız etkinliğimizi geldiğimiz noktada 3 bin koşucunun katıldığı büyük bir platforma dönüştürmeyi başardık. Özünde spor sevgisi ve yardımseverlik olan Eker I Run, profesyonel koşucuların takvimlerine giren bir etkinlik haline geldi. Eker I Run organizasyonunun en anlamlı etkinliklerinden olan Yardımseverlik Koşusu´nda ise Adım Adım ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının sosyal değer yaratan projeleri için bağış toplamaya ve bu projeler için kaynak yaratmaya devam ettik" şeklinde konuştu.
Macera Akademisi Yönetici Ortağı ve Eker I Run Yarış Direktörü Caner Odabaşıoğlu da, "Böyle güzel bir organizasyon yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklar kendi içlerinde 7 ayrı yaş gurubunda yarışıyorlar. 'Sağlıklı yaşam için Koş' mottosuyla çıkan Eker I Run da asıl olan aileleri ve gelecek nesilleri de sağlıklı hareketin içine katmak. Bugün 12 yaşa kadar 500 çocuğu koşturuyoruz. Türkiye'nin en özel parkurlarından biri. Yokuş aşağı bir maraton. 2 bin 200 metre inişi, 500 metre de tırmanışı var. Hızlı koşmaya çok müsait. Bugün çok büyük bir kapışma oldu. 3'üncü senesinde 2 saat 30 dakikanın altına düştü. Çok hızlı bir koşu oldu. Kadınlarda da 2 saat 59 dakika gibi harika bir kadın yarışı oldu" dedi.
14'ü kadın toplam 69 koşucunun katıldığı 42K Maratonu´da kadınlarda 1'inci 2 saat 59 dakika ile Özlem Işık olurken, 3 saat 16 dakika 32 saniyeyle Gülşen Eser 2'nci, 3 saat 28 dakika 19 saniyeyle Lea Sabrina Kaufmann 3'üncü oldu. 42K Maratonu Erkekler klasmanında 2 saat 25 dakika ile Levent Kuva 1'inci olurken, 2 dakika 25 dakika 20 saniye ile Oğuzhan Emre Singer 2'nci, 2 saat 38 dakika 37 saniye ile Cemalettin Suntur 3'üncü oldu.
15K Yarışı Kadınlar klasmanında 1 saat 2 dakika 11 saniye ile Elif Gökçe Avcı 1'inci, 1 saat 3 dakika 42 saniye ile Ece Calp 2'nci, 1 saat 8 dakika 34 saniye ile Serra Sude Kökduman 3'üncü oldu. 15K Erkekler klasmanında ise 49 dakika 49 saniye ile Ömer Alkanoğlu 1'inci, 50 dakika 26 saniye ile Yunus Emre Akkuş 2'nci, 56 dakika 51 saniye ile Şemsettin Kaya 3'üncü oldu.
5K Yarışı kadınlar klasmanında 23 dakika 27 saniye ile Aysu Çakmak 1'inci, 23 dakika 45 saniye ile Tuğçe Bitirim 2'nci, 26 dakika 28 saniye ile Bahar Bulut 3'üncü oldu. 5K Yarışı Erkeklerde 17 dakika 14 saniye süreyle Brice Pedeau 1'inci, 17 dakika 35 saniye ile Doruk Saldamlı 2'nci, 17 dakika 52 saniye ile Sezgin Uluhan 3'üncü oldu.
Kazananlara çeşitli ödüller verilirken, 9. Eker I Run´ın 42K Maratonu ve 15K Yarışı birincileri, Roma Maratonu´na katılma hakkı kazandı. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Startın verilmesi
-Finişten görüntüler
-Ödüllerin verilmesi
-Özge Kiraz'ın açıklamaları
-Caner Odabaşıoğlu'nun açıklamarı
-Genel detaylar
DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Nevruz İLİMDAROĞLU
2022-10-02 15:53:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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