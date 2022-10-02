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4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapanış programıyla sona erdi

DHA

4'üncü Dünya Göçebe Oyunları kapanış programıyla sona erdi


Muammer İRTEM Semih ŞAHİN / İZNİK(Bursa), (DHA) Bursa´nın İznik ilçesinde düzenlenen 4´üncü Dünya Göçebe Oyunları sona erdi. Kapanış programında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerini ve farklı kıtalardan gelen göçebe kültürüne sahip ülkelerini sporun evrensel ve kuşatıcı diliyle bir araya getirdik. Hep birlikte şunu gördük; bu oyunların kazananı kardeşliktir. Bu oyunların kazananı sevgidir. Bu oyunların kazananı saygıdır, birliktir, beraberliktir" dedi.
İznik ilçesinde düzenlenen ve 4 gün süren 4´üncü Dünya Göçebe Oyunları sona erdi. 102 ülkeden 3 binden fazla sporcunun katıldığı ve yaklaşık 1 milyon ziyaretçiye ulaşan organizasyon için kapanış programı düzenlendi. Kapanış programına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkeleri temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.
Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, "Hep birlikte muhteşem bir dört gün yaşadık. Çocukların, gençlerin ve ülkemizin değerli vatandaşlarının, çok değerli uluslararası misafirlerimizin öz kültürünü sporlarını yakından tanıdığı, ilgiyle takip ettiği bu etkinlik ile tüm dünyamızı, camiamızı İznik'le buluşturduk. Bu özel çalışma Türkiye'de yeşeren bu mirasın milyonlarca kişiye etki bıraktığı bir etkinliğe dönüştü. Gerek müsabaka alanlarında ve gerekse ekranları başında bu heyecanı paylaşan milyonlarca sporseverlere unutmayacakları bir organizasyon yaşattık. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerini ve farklı kıtalardan gelen göçebe kültürüne sahip ülkelerini sporun evrensel ve kuşatıcı diliyle bir araya getirdik. Hep birlikte şunu gördük; bu oyunların kazananı kardeşliktir. Bu oyunların kazananı sevgidir. Bu oyunların kazananı saygıdır, birliktir, beraberliktir. Bu şiardan hiçbir sporcumuz bir milim sapmadı. Türk dünyasını ve göçebe kültürünü güzel bir dayanışma çerçevesinde bir ve beraber olduğunu sizler en güçlü şekilde ortaya koydunuz. Hepimize düşen görev Türk dünyasının değil tüm insanlığın ortak birikimi olan göçebe yaşam kültürünü ve bu kültüre bağlı değerleri korumak ve elbette gelecek nesillere emaneti aktarmaktır. Ev sahibi yapmanın haklı gururunu yaşadığımız 4´üncü Göçebe Oyunları bu tarihi sorumluluğu yerine getirme adına da hepimize eşsiz bir fırsatı sunmuştur" dedi.
"YERLEŞİK DÜNYANIN O GÖÇEBE RUHUN BARIŞ DOLURUHUNA İHTİYACI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da yaptığı konuşmada, "Dünya Göçebe Oyunlar´ından maksadımız göçebeliğin artık marjinal boyutlarda azaldığı günümüz dünyasında göçebeliği kutsamak elbette değil. Ancak göçebe kültürünün içinde barındırdığı o amatör ruh, o dünyayla barışık yaşamı sadece çevreyle değil, beraber yaşadığı hayvanlarla barışık, cana canlıya, hayata daha çok değer vererek yaşamak ve çatışma durumunda kalındığı zaman çatışmayı değil, yer değiştirmeyi tercih ederek huzuru arayan bir dünyayla ilişki 21´inci yüzyıl dünyasında hele bugün içinde bulunduğumuz şu dönemeçte dünyanın savaşları konuştuğu, çatışmayı konuştuğu, dünyanın çevre krizleriyle burun buruna geldiği böyle bir dönemde yerleşik dünyanın o göçebe ruhun, barış dolu, huzur dolu iklimine, ruhuna ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Oyunlar vesilesiyle bütün dünyaya verdiğimiz bu barış mesajının özünde işte bu göçebe kültürün içindeki dünyayla ve komşularıyla barışık yaşama iklimi yatmaktadır. Ümit ediyorum ki açılış töreni vesilesiyle verdiğimiz mesajda da Türk Dünyası başta olmak üzere bu oyunları organize eden Türk Devletler Teşkilatı merkezinde Türk dünyasının birliği merkezli olmak üzere dünyaya bu barış, bu birlik mesajını en güçlü şekilde verebilmişizdir. Cuma akşamı Spor Bakanlığı´mızın yaptığı toplantıda aldığı kararla 2024 yılında bu oyunların Kazakistan'da yapılacağının da müjdesini buradan vermek istiyorum" diye konuştu.
Program dans ve atlı gösterilerin ardından son buldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Protokol üyelerinin sponsorlar ve sporcularla hatıra fotoğrafı çektirmesi
-Kapanış seremonisinden detaylar
-Gösterilerden detaylar
-Genel detaylar
AçıklamalarDHA-Spor Türkiye-Bursa / İznik Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2022-10-02 20:58:10

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