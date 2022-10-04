Ehliyetsiz otomobil hırsızı 30 kilometrelik takibin ardından kamyonetin altında yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ehliyetsiz otomobil hırsızı 30 kilometrelik takibin ardından kamyonetin altında yakalandı

DHA

Ehliyetsiz otomobil hırsızı 30 kilometrelik takibin ardından kamyonetin altında yakalandı


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)BURSA´da, polis ekiplerinin şüphelenerek durdurmak istediği otomobil sürücüsü Mehmet Reşit Tokgöz, `dur´ ihtarına uymayarak kaçtı. 30 kilometrelik takibin ardından polis barikatını aşamayacağını anlayan Tokgöz, otomobilden inerek yaya olarak kaçmayı sürdürdü.Şüpheli, park halindeki bir aracın altında saklanırken yakalandı. Üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen Tokgöz´ün, ehliyetsiz olduğu, kullandığı otomobilin ise çalıntı olduğu tespit edildi.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Sırameşeler Mahallesi´nde medyana geldi. Mudanya Bulvarı´nda devriye görevinde bulunan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 RJ 3082 plakalı otomobili durdurmak istedi. `Dur´ ihtarına uymayan sürücü Mehmet Reşit Tokgöz, otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Bölgeye takviye isteyen polis ekipleri şüphelinin peşine düştü.PLAKA TANIMA SİSTEMİNE YAKALANDI
Alemdar Mahallesi´nde ara sokaklara girerek izini kaybettiren Tokgöz´ün kullandığı otomobilin kaçış güzergahı, yaklaşık yarım saat sonra Yıldırım ilçesi, Ankara Yolu Caddesi´nde Plaka Tanıma Sistemi(PTS) sayesinde tespit edildi. Bölgede bulunan polis ekiplerinin de `dur´ ihtarına uymayan sürücü, ana yoldan kaçamayacağını anlayınca Yavuz Selim Mahallesi´nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.POLİS BARİKATINA TAKILDI, ARAÇLARIN ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI
Takviye isteği üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, mahallenin giriş çıkışlarını ve şüphelinin kaçış güzergahını da barikat kurarak kapattı. 30 kilometre süren takibin ardından 2´nci Yeşilyurt Sokak´ta bulunan polis barikatına takılan Mehmet Reşit Tokgöz, araçtan inerek yaya şekilde kaçmaya devam etti. Yaklaşık 150 metrelik takibin ardından ekipler, Yemin Sokak´ta Tokgöz´ün izini kaybetti. Şüphelinin sokak üzerinde park halinde bulunan araçların altında saklanabileceği ihtimalini değerlendiren Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, park halindeki araçları tek tek kontrol etti. Park halindeki bir kamyonetin altında saklanmaya çalıştığı belirlenen Mehmet Reşit Tokgöz, kıskıvrak yakalandı.EHLİYETSİZ OTO HIRSIZINDAN UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen Tokgöz´ün ehliyetsiz olduğu ve otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi. Hırsızlık suçundan da kaydı bulunduğu öğrenilen Tokgöz gözaltına alınırken, otomobil detaylı inceleme için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2022-10-04 07:57:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran komşusunu vurdu
YEREL HABERLER Tabanca ile havaya ateş ettiği için kendisini uyaran ...
Bursa'da komşular arasındaki kavgada 1 kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da komşular arasındaki kavgada 1 kişi silahla ...
Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da devrilen motosikletin sürücüsü ağır ...
Bursa´da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Bursa´da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli ...
Bakan Bozdağ: Türkiye eninde sonunda yeni bir anayasayı yapacaktır (2)
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Türkiye eninde sonunda yeni bir ...
Bursa'da mobilya imalathanesinde asansörün düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bursa'da mobilya imalathanesinde asansörün düşmesi ...
Hisarcıklıoğlu: TOGG fabrikasının açılışını 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı'mız ile yapacağız
YEREL HABERLER Hisarcıklıoğlu: TOGG fabrikasının açılışını 29 ...
Orhaneli'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
YEREL HABERLER Orhaneli'de evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince ...
47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı törenle açıldı
YEREL HABERLER 47. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı törenle açıldı
Bursa'da mobilya işçisi çalıştığı fabrikaya paraşütle gitti
YEREL HABERLER Bursa'da mobilya işçisi çalıştığı fabrikaya paraşütle ...
'Devre mülkünüzü alacağız' diyerek 2 kız kardeşi dolandırdılar
YEREL HABERLER 'Devre mülkünüzü alacağız' diyerek 2 kız kardeşi ...
Mudanya'da Mütarekesi'nin 100. yılında kitap tanıtımı ve sergi açılışı
YEREL HABERLER Mudanya'da Mütarekesi'nin 100. yılında kitap tanıtımı ...
Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince 1 yılda 162 bin kursiyere eğitim verildi
YEREL HABERLER Osmangazi Halk Eğitimi Merkezince 1 yılda 162 bin ...
4'üncü kattan zemine düşen asansördeki işçi ağır yaralandı
YEREL HABERLER 4'üncü kattan zemine düşen asansördeki işçi ağır ...
İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle indi; o anlar kamerada
YEREL HABERLER İşe geç kalmamak için fabrika bahçesine paraşütle ...
Bakan Bozdağ: Türkiye eninde sonunda yeni bir anayasayı yapacaktır
YEREL HABERLER Bakan Bozdağ: Türkiye eninde sonunda yeni bir ...
Bursa'da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Bursa'da piyasaya sahte dolar sürmeye çalışan şüpheli ...
BİLDEF'ten 5 Ekim'de başlayacak "5. Bursa Anadolu Turizm ve Tanıtım Günleri"ne davet
YEREL HABERLER BİLDEF'ten 5 Ekim'de başlayacak "5. Bursa Anadolu ...
Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı; kaza anı kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosikletli yaralandı; kaza anı ...
Mandalinayı beğenmeyince 2 pazarcıyı vuran emekli polise 11 yıl hapis
YEREL HABERLER Mandalinayı beğenmeyince 2 pazarcıyı vuran emekli ...
Feraizcizade Oda Tiyatrosu perdelerini "Uçurtmanın Kuyruğu" oyunuyla açıyor
YEREL HABERLER Feraizcizade Oda Tiyatrosu perdelerini "Uçurtmanın ...
İnegöl'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İnegöl'de trafik kazasında 5 kişi yaralandı
Bursa'da talaş makinesine düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Bursa'da talaş makinesine düşen işçi öldü
Bursa'da talaş makinesine düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Bursa'da talaş makinesine düşen işçi hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.