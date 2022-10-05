Giyim mağazası çalışanı asma kilitli iş yerinde ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nevruz İLİMDAROĞLU-Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)BURSA'da Ufuk Sargullar (52), çalıştığı giyim mağazasında ölü bulundu. Asma kilitli iş yerinde cansız bedeni bulunan Sargullar'ın kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi Orhangazi Alt Geçidi'ndeki giyim mağazasında meydana geldi. Ufuk Sargullar'ın mağazayı açmaması üzerine camdan içeri bakan esnaf, Sargullar'ın yerde hareketsiz halde yattığını gördü.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asma kilidi kırıp içeri giren ekipler, Sargullar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazede darp, ateşli silah veya kesici alet izine rastlanmazken, Ufuk Sargullar'ın kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Nevruz İLİMDAROĞLU-Mehmet İNAN

2022-10-05 15:14:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.