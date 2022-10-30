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Bursa'da eğlence mekanı çıkışında 2 grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

DHA

Bursa'da eğlence mekanı çıkışında 2 grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, eğlence mekanı çıkışı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Salih Y. (25) ile arkadaşı Muammer B. (24) iddiaya göre, eğlenmek için gittikleri bir mekandan çıktıları sırada bir grup ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih Y. ile Muammer B., bıçaklanarak yaralandı. İki arkadaş kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise şüphelilerin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-10-30 02:20:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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