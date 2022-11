Bakan Ersoy: TÜRKSOY kısa sürede uluslararası camiada saygın bir konum kazandı

Esra TÜRKER-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı´nın (TÜRKSOY) kısa sürede Türk dünyasında ve uluslararası camiada saygın bir konum kazandığını belirterek, "Bu konumuyla da kültür ve sanat alanlarında değerlerimizin, varlıklarımızın ve dinimizin yüceltilmesi için Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü haline gelmiştir. Coğrafyamızın jeopolitik konumu göz önüne alındığında TÜRKSOY´a bundan sonraki dönemde de önemli görevler düştüğü ve düşeceği açıktır" dedi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi 39´uncu Dönem Toplantısı Bursa'da gerçekleştirildi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde açılış oturumu yapılan toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Anar Karimov, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor, Kültür Komitesi Başkanı Roza Karibzhanova, Kırgızistan Cumhuriyeti Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Politikaları Bakanı Altynbek Maksutov, Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov, Türkmenistan Kültür Bakanı Atageldi Şamuradov, KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRK-PA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katıldı.

`BAKANLIK OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ´

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "TÜRKSOY toplumları ortak bir çatı altında buluşturan, geçmişin güçlü bağlarını bugüne ve geleceğe taşıyan kültür ordusunun temelleri üzerine kurulmuştur. Teşkilatımız ortak kültür ve sanat zenginliğimizle, Türk dünyasını kucaklamak, halklarımız arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını geliştirmek ve aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin sanat eserlerini, sanatçılarını, kültür adamlarını diğer ülkelerde tanıtmak misyonunu yerine getirmek gayreti içindedir. Ayrıca kültürümüzün sevgi, anlayış ve hoşgörü ilkelerine dayandığının bilinci içinde Türk kültürünün uluslararası düzeyde tanınması ve yaygınlaştırılması için çalışmaktadır. Kültürel dezenformasyon ve çarpıtmalarla mücadele ederek, uygarlığa, dünya barışına ve insan haklarına katkıda bulunmaktadır. Böylesi önemli bir görevi icra eden TÜRKSOY, kısa sürede Türk dünyasında ve uluslararası camiada saygın bir konum kazanmıştır. Bu konumuyla da kültür ve sanat alanlarında değerlerimizin, varlıklarımızın ve dinimizin yüceltilmesi için Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü haline gelmiştir. Coğrafyamızın jeopolitik konumu göz önüne alındığında TÜRKSOY´a bundan sonraki dönemde de önemli görevler düştüğü ve düşeceği açıktır. Her birini başarıyla ifa edeceğinden hiç şüphemiz yoktur. Bugünkü birlikteliğimiz vesilesiyle gelecek dönemlerde mevzuat üzerinde yapılması beklenen düzenlemelere, bakanlık olarak her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu da burada özellikle belirtmek isterim" diye konuştu.

'15 ARALIK ÜZERİNDE MUTABAKAT SAĞLANDI'

Türk dillerine uluslararası gün ilan edilmesi için UNESCO ile çalışmaların da sürdüğünü söyleyen Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Malumunuz olduğu üzere geniş bir coğrafyada farklı lehçeleri konuşan Türk dillerine UNESCO nezdinde uluslararası gün ilan edilmesi için, UNESCO milli komisyonlarımız tarafından özverili çalışmalar yürütülmektedir. Bu doğrultuda Türk tarihinin eşsiz yazılı kaynakları olan Orhun Kitabelerinin dil bilimci William Thomson tarafından çözülüşünün ilan edildiği 15 Aralık günü üzerinde mutabakat sağlanmıştır. Söz konusu günün UNESCO nezdinde kabulünün Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100´üncü yıl dönümü olan 2023 yılında ilan edilmesini umuyoruz. O zamana kadar ülkelerimizin UNESCO Milli Komisyonları arasındaki işbirliği ve eşgüdümünde güçlenerek artacağına, çok uluslu ortak çalışmalarımızın çoğalacağına ve Uluslararası Türk Dili Günü ilanı sonrasında düzenlenecek etkinliklerde işbirliğimizin sürdürüleceğine olan inancım tamdır."

`TÜRKİYE KÜLTÜR YOLLARI FESTİVALİ´NDEKİ İL SAYISINI 10´A ÇIKARIYORUZ´

Konuşmasında Türkiye Kütür Yolları Festivali´ne de değinen Bakan Ersoy, festivale dahil olan il sayısının 10´a çıkarılacağını söyleyerek, "Benzer şekilde 2021 ve 2022 yıllarında olduğu gibi bakanlığımızın önemli projelerinden aynı zamanda da dünyanın en kapsamlı kültür, sanat etkinliklerinden biri olan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında önümüzdeki yıl da sizlerle ve kıymetli sanat gruplarınızla bir araya gelmekten memnuniyet duyacağız. İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Konya´ya önümüzdeki yıl İzmir ve Adana´yı da ekleyerek, binlerce sanatçıyı ve etkinliği, halkımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıl İzmir ve Adana dışında biliyorsunuz Gaziantep´i, Erzurum´u ve Trabzon´u da ekleyerek Kültür Yolu Festivallerinin dahil olduğu il sayısını 10´a çıkarıyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz 7 festival kapsamında 20 binden fazla sanatçımızın, 362 farklı mekanda gerçekleştirdiği, 4 binden fazla etkinliğe 33 milyondan fazla sanatçımızın katıldığını ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

`KENTLER KÜLTÜREL MARKA DEĞERİ KAZANDI´

TÜRKSOY´un Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasıyla kentlerin kültürel birer marka değeri kazandığını söyleyen Ersoy, sözlerine şöyle devam etti:

"2013 yılında Eskişehir´de, 2018 yılında Kastamonu´da ev sahipliğini yaptığımız Türk Halkları Kültür Şöleni´nin sonuncusunu Bursa´da bir kez daha gururla hayata geçirdik. Dünyanın dört bir yanından sanatçılar, akademisyenler ve entelektüeller kültürel etkileşimde ve tecrübe paylaşımında bulundular. Memnuniyetle ifade ediyorum ki yerel yönetimlerimizin ve bakanlığımızın iş birliği ve siz değerli kardeşlerimizin katılımı ile Türk Dünyası Kültür Başkenti projesi bu yolda hedefine ulaşmıştır. Medeniyetler şehri ve Osmanlı'nın başkenti Bursa layıkıyla taşıdığı Türk Dünyası Kültür Başkenti sancağını 2023 yılında Azerbaycan kültür ve sanatının en önemli merkezlerinden Şuşa şehrine devredecektir. Şuşa zengin tarihiyle Azerbaycan halkının geleneklerinin sembolü niteliğindedir. Türk dünyasının işgalden kurtarılan bu kadim kültür beşiği yeniden diriltilecek ve dünyayı kendine hayran bırakacaktır."

`SANAT ALANINDAKİ KARDEŞLİĞİMİZ PERÇİNLENDİ´

Bu yıl 2´ncisi Bursa´da düzenlenen Korkut Ata Türk Dünyası Festivali´nin sanat alanındaki kardeşliği perçinlediğini söyleyen Ersoy, "Bu yıl daimi konsey toplantımızla eş zamanlı gerçekleştirilen Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'yle de sanat alanındaki kardeşliğimizi perçinlediğimize inanıyorum. Türk milletinin özünü oluşturan insani ve kültürel değerleri asırlardır dilden gönüllere nakşeden Türk'ün bilge atası Dede Korkut anısına düzenlediğimiz festival sayesinde ortak dil ve gönül coğrafyamızın sinema sanatını profesyonellerin yanı sıra genç kuşakların da ilgisine sunuyoruz. Türk dünyasının kültürel kodlarını taşıyan eserleri izleyiciyle buluşturup müşterek tarihi, kültürel ve toplumsal değerlerimizi sinema sanatı vasıtasıyla güçlendirmeyi ayrıca sektörde işbirliği olanaklarının arttırılmasını amaçlıyoruz. Geçtiğimiz yıl festivale katılan siz değerli dostlarımız ile sinema alanında ortak bir deklarasyona imza atmıştık. Önümüzdeki dönemde de işbirliğimizi somut projelerle hayata geçirmemize imkan verecek ortak yapım anlaşmalarının imzalanması için müzakerelerimizi en kısa sürede sonuca vardırmayı arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

`CANLA, BAŞLA ÇALIŞIYORUZ´

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise yaptığı konuşmada, şu ifadelere yer verdi:

"Türksoy Daimi Konseyi bizim en yüksek toplantımızdır. Aynı zamanda bu toplantı bizim köklü bir geleneğimizdir. Burada çalışmalarımızı konuşacak ve önümüzdeki dönem programımızı oluşturacağız. Son 7 aylık çalışma dönemimizde ulusal ve uluslararası biz dizi temaslarda bulundum. Eğitim kurumlarımız ve teşkilatımız arasında pek çok anlaşmaya imza attım. Devlet başkanlarımızla, bilim insanlarımızla ve sanatçılarımızla görüştüm. Çok faydalı öneriler aldım. Türk dünyasının kültür iş birliği kuruluşu olarak TÜRKSOY neredeyse 30 yıllık bir geçmişe sahip. Bugün geldiğimiz noktada Türk kültürünün gelişimi, aktarılması ve tanıtılması hususunda doğrudan katkı sunmaktan onur duymaktayım. TÜRKSOY, halkımızın arasında bir altın köprüdür. Manevi ihtivamızı hayata geçirirken geleneklerimizi, kültürümüzü yüceltmek için aldığımız sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğu yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa'da siz bakanlarımızla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Daimi konsey toplantımız hayırlara vesile olsun, çok yönlü iş birliğimiz daha da derinleşsin, verimli sonuçlar ortaya çıksın."

Toplantının ardından 2023 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını Bursa'dan devralacak olan Azerbaycan'ın Şuşa kentinin tanıtıldığı, Azerbaycan Kültür Bakanlığı Şuşa Sergisi´nin açılış töreni gerçekleştirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Esra TÜRKER-Mehmet İNAN

2022-11-05 13:11:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.