Bursaspor - Düzcespor: 0-0

Dünyada kuduz hangi ülkelerde ne kadar görülüyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hasan BOZBEY / BURSA, (DHA)

STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Alper Oran, Arif Dilmeç, Kurtuluş Aslan

BURSASPOR: Canberk Yurdakul Abdullah Tazgel (Dk. 46 Kerem Kök), Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Kubilay Sönmez, Enver Cenk Şahin, Samet Bozkurt , Mustafa Genç (Dk. 68 Eren Tunalı), Emre Tepegöz (Dk. 88 Bilal Güney), Melih Sağlam (Dk. 79 Barış Dalkıran), Berat Altıniş (Dk. 68 Ömer Görgüç)

DÜZCESPOR: Eren Aydın Doğan Can Otman, Erçin Ilgaz, Recep Kalkan, Osman Boz, Hasan Küçcük (Dk. 72 Emre Gündoğdu), Mehmet Özdıraz, Kerem Kaya, Eren Karadağ (Dk. 72 Altar Han Hidayetoğlu), Çınar Tarhan, Timur Kosavalı

SARI KARTLAR: Emre Tepegöz (Bursaspor), Doğan Can Otman (Düzcespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Bursaspor 13'ncü hafta maçında, kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştığı Düzcespor ile golsüz berabere kaldı. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY

2022-11-05 16:31:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.