Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans HaberleriBURSA - Manzarasıyla büyüleyen "tatil köyü" kışın izole tatilin gözdesi oldu
ABONE OL

Manzarasıyla büyüleyen "tatil köyü" kışın izole tatilin gözdesi oldu

Uludağ'ın güney eteklerinde yer alan ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen Gököz Göleti'nin çevresindeki bungalov evlerden oluşan tatil köyü, kış mevsiminde de izole tatilin gözdesi oldu.

BURSA - Manzarasıyla büyüleyen
AA

Keles ilçesindeki Gököz Mahallesi'nde 2016'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) alınan hibe desteğiyle kurulan Gököz Natural Park, kar yağışlarıyla beyaz gelinliğini giydi.Genellikle yaz sıcağından bunalanların tercih ettiği Gököz Göleti ve çevresinde kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluştu.

Özellikle şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğayla iç içe tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da ardından izole tatilin adresi olan bin 120 rakımlı tesise yoğun ilgi göstermeye başladı.Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü bölgeyi ziyaret edenler, yüzeyi buz tutan gölet çevresinde traktörle kızak, ATV safari, doğa yürüyüşü ve at binme gibi etkinlikler yapabiliyor. Ziyaretçiler, zaman zaman buz tutan gölet yüzeyinde yürüyüş yaparak fotoğraf da çektiriyor.

İşletmeci Arif Doğru, AA muhabirine, bu tesisin üniversitedeki hayali olduğunu ve gelinen noktadan mutlu olduğunu söyledi.Türkiye'de turizm sektöründe deniz, kum ve güneşin daha çok ilgi gördüğünü belirten Doğru, "Bursa'da turizmin 365 gün kırsalda yapılabileceğini gösteren bir proje oldu. Bugün geldiğimiz noktada hem yerli hem de yabancı turistler tarafından popüler bir alternatif turizm merkezi olduk. Buranın kışı adeta beyaz cennet. İnsanlar gelip manzarayı gördüğü zaman bizi daha iyi anlıyorlar. Eşsiz bir güzelliğe sahip. Uludağ'ın en güzel göründüğü yer. Gölün de buz tutmasıyla muhteşem farklı bir havaya bürünüyor burası." ifadelerini kullandı.

- "10 tesisimiz olsa taleplere yetemeyeceğiz gibi duruyor"

Doğru, tesisin yaz ayları kadar kış aylarında da yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.Gököz için "küçük Uludağ" benzetmesi yapan Doğru, şöyle konuştu:

"Orta Doğu'dan yoğun talep var. Bunun yanı sıra Çin'den ve Japonya'dan da misafirlerimiz oldu. Avrupa'daki birçok ülkeden misafirlerimiz geliyor. Yerli olarak İstanbul'dan çok fazla ziyaretçi alıyoruz. Tesisimize ilgi çok yoğun. Hafta sonları en yakın 5 Şubat'a rezervasyon verebiliyoruz. Hafta içinde doluluğa yakın değerlerdeyiz. Artık yetemediğimizi görüyoruz. Hem huzuru yaşayabileceğiniz hem de birçok aktiviteyle eğlenebileceğiniz sıra dışı bir yer. Artık kış turizminin de alternatif noktalarından biri oldu. Hem yerli hem de yabancı misafirleri ağırlamak da bizim için gurur verici. Taleplere yetişemiyoruz. Bunun gibi 10 tesisimiz olsa dahi yetemeyeceğiz gibi duruyor."

Ziyaretçilerden Ali Öztürk de Kovid-19 salgını nedeniyle sıkıldıklarını ve bölgeyi tercih ettiklerini söyledi.Çocuklar için güzel bir tatil olduğunu belirten Öztürk, "Burası doğa harikası. Havası temiz, manzarası, doğası, tesisi çok güzel. Çok beğendik. Kartpostallık görüntüler var. Mutlaka herkesin gelip bu güzelliği yaşaması lazım." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Jason Statham Antalya'ya geldi
KÜLTÜR-SANATAntalya'ya geldi
Sesli kitap dinleme oranı pandemide zirveye çıktı
KÜLTÜR-SANATSesli kitap dinleme oranı pandemide zirveye çıktı
Çocuklara ve yetişkinlere tiyatro
KÜLTÜR-SANATÇocuklara ve yetişkinlere tiyatro
Kültürel ve doğal miraslarımız IV (Aizanoi Antik Kenti)
KÜLTÜR-SANATEn iyi korunanlardan
Emine Erdoğan: Afrika bize kapısı çalınacak bir akraba kadar yakındır
KÜLTÜR-SANATTanıtım programına katıldı
SON DAKİKA| Washington Türkiye Büyükelçiliği'nde yaşananlar filme çekilecek
KÜLTÜR-SANATOrada yaşananlar film olacak
Mehmet Açar’la Sinema Dersleri
KÜLTÜR-SANATMehmet Açar’la Sinema Dersleri-3
'Virtual Production' ilk kez 'Zoraki Misafir'de kullanıldı
KÜLTÜR-SANAT20 milyon TL'lik sistem Türkiye'de
Kültürel ve doğal miraslarımız III (Akdamar Anıt Müzesi)
KÜLTÜR-SANATMimarlık tarihinde oldukça önemli
Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019 - 2020 Özel Ödülleri
KÜLTÜR-SANATÖzel ödülleri verdi