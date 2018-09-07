Kaza, gece saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, İnegöl'den Bursa istikametine giden Ferdi P. (23) yönetimindeki 16 SK 370 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak yan şeridinde seyir halinde olan Atilla Ş. (49) yönetimindeki 16 ABA 140 plakalı otomobille çarptıktan sonra önünde seyreden Mesut E. yönetimindeki 64 NF 451 çekiciye ve ardından 64 NF 452 plakalı TIR'a çarpıp, şarampole uçtu.

Kazada iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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