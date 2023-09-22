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        Haberler Gündem Son dakika: Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı! - Haberler

        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!

        İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafına yönelik tepki çeken hareketlerde bulunan ve tutuklanan 17 yaşındaki A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı. Lise Öğrencisi A.E.S. ifadesinde oyun oynadıklarını belirtirken, "Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi. Tutuklama kararını veren 4. Sulh Ceza Hakimliği ise tutuklama gerekçesinde, "Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:29 Güncelleme: 22.09.2023 - 13:13
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        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
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        İstanbul Üsküdar'da lise öğrencisi A.E.S. (17) okul kitabından kopardığı Atatürk fotoğrafına hakarette bulundu.

        POLİS GÖZALTINA ALDI

        DHA'da yer alan habere göre arkadaşlarının cep telefonu kamerası ile kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, A.E.S'yi gözaltına aldı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi. A.E.S. savcılık ifadesinden sonra "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" ve "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği A.E.S.'nin tutuklanmasına karar verdi. A.E.S. cezaevine gönderildi.

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        "OYUN OYNUYORDUK"

        17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. hakimlikteki ifadesinde, "Bahse konu videoda görüleceği üzere biz tamamen oyun oynuyorduk. Oyun içeriğini anlatacak olursak kağıtlar ve fotoğraflar görünmeyecek şekilde dizilir. Her birimiz sırayla bir fotoğrafı seçeriz. Muhtelif hareketler yaparız. Ben hareketi yaptığım sırada fotoğrafın Mustafa Kemal Atatürk olduğunu bilmiyordum. Pişmanım. Bu şekilde başkaca fotoğraflarda video alınan birçok arkadaşımın görüntüleri vardır. Bu da bana denk geldi. Tekrar pişmanım. Yaptığımın ne kadar ayıp olduğunun farkındayım" dedi.

        "SAHİP ÇIKILMASINA VESİLE OLUR"

        Tutuklama kararı veren 4. Sulh Ceza Hakimliği tutuklamanın gerekçesini şu sözlerle anlattı: "Her milletin kaderini mücadelesi belirle, mücadelesini ise kahramanlar tayin eder. Bir kişinin kahraman olacağını olaylar değil, tarih karar verir. Eşsiz Türk tarihi içerisinde bu milletin milli ve manevi huzurunda baş üstünde yer etmiş bir kişiye onun fotoğrafı aracılığıyla hakaret edilmesi ilgili kişiye zarar veremeyeceği gibi mensubu olduğu bu aziz milletin kendisine ve ilkelerine daha bir azimle sahip çıkmasına vesile olur. Bu doğrultuda şüphelinin Türk milletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e karşı yapmış olduğu eylemin onun eşsiz hatırasına hakaret mahiyetinde olduğu bu hususun dosyadaki görüntülerle sabit olduğu" kaydedildi.

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