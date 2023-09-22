Konya'da Yılmaz Gürpe, 4 Nisan'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru Gürpe'yi (34), Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde, tabancayla öldürmüştü.

Evliliklerinin bu sürece kadar iyi gittiğini savunan Yılmaz Gürpe, "Bir gün işten geldiğimde, eşimin çocuklarla kayınvalidemin yanına yerleştiğini öğrendim. Eşimi aradığımda ise beni istemediğini, hayatında başka birinin olduğunu söyledi" dedi.

"BENİ GÖRÜNCE TEPKİ GÖSTERDİ"

Bunun üzerine eşiyle defalarca barışmaya çalıştığını iddia eden Yılmaz Gürpe, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Eşim eve dönmeyince aracı bile gönderdim ancak olmadı. Olay günü de Antalya'dan araç kiralayarak, eşimle barışmak için Konya'ya geldim. Ancak Ebru beni görünce tepki gösterdi. Hayatında başka birisinin olduğunu söyledi. Bunun üzerine önce bacağına, sonra da göğsüne tabancayla ateş ettim. Kendi canıma da kıyacaktım ama kızım yanımda olduğu için vazgeçtim. Eve gidince polisi arayıp teslim oldum, pişmanım."

Duruşmada kendisine söz verilen ölen Ebru Gürpe'nin annesi Jale G. ise sanığın söylediklerinin yalan olduğunu savundu.