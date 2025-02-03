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        Haberler Magazin Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı - Magazin haberleri

        Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir ayrıldı

        Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde Cihangir'deki bir eve bir kadınla girerken görüntülenmişti. Afra Saraçoğlu, bunun üzerine ilişkisini sonlandırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 14:46 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:49
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        Afra, ilişkiyi bitirdi
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        Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bir kez daha ayrıldı.

        Mert Ramazan Demir, geçtiğimiz günlerde bir kadınla Cihangir'deki evine girerken görüntülenmişti. Afra Saraçoğlu, bunun üzerine Demir'den ayrıldı.

        Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, sosyal medyadan, birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

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