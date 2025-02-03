Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1218 Sokak’taki 9 katlı apartmanının 8'inci katında oturan Nezihe Bostan (80), saat 11.00 sıralarında, torununa pişi yapmak için tavaya yağ koyup, ocağı yakarak aynı sitenin karşı binasında oturan oğlunun evine gitti.

YAĞ PARLADI ALEVLER YÜKSELDİ DHA'daki habere göre bir süre sonra yağın parlaması sonucu dairede yangın çıktı. Daireden çıkan dumanı görenler, durumu Nezihe Bostan'a ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYE GÜÇLÜKLE MÜDAHALE ETTİ Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi site girişinin darlığı ve hatalı parklar nedeniyle zorluk yaşadı. Polis, araç sahiplerine ulaşmaya çalışırken, itfaiye ekibi zor da olsa araçlarını yangına müdahale edecek noktaya getirebildi. REKLAM

BİNA SAKİNLERİ PANİK YAŞADI Yangın sırasında binada oturanlar, panik içerisinde dışarı çıktı. Bası kişilerin cep telefonuyla yangını görüntülemeye çalıştıkları görüldü.

KOMŞULARI DESTEK OLDU Yangını haber alarak evinin olduğu yere gelen Nezihe Bostan'a komşuları destek oldu. Büyük üzüntü yaşadığı görülen Bostan'ı komşuları güvenli bir noktaya götürüp oturtarak ellerini tutup teselli etti.