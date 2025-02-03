Ocak ayı enflasyonu Merkez'in ana politikasını değiştirmez

Ayılar ve Boğalar Programına katılan Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör, ocak ayı enflasyonunun yüksek geldiğini ancak geçtiğimiz yıllardaki gelişmeler ışığında konu değerlendirildiğinde fiyat ayarlamaları nedeniyle bunun normal olduğunu belirterek, "Bu ayda mevsimsel etkiler fazla olabiliyor. Özellikle sağlık, eğitim, konutta temmuz ayında kaldırılan yüzde 25 sınırı düzenlemesinin etkilerinin yeni sözleşmeler yapılması nedeniyle hala sürüyor olması ciddi etki yaptı. Burada dikkat etmemiz gereken verinin Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasını etkileyip etkilemeyeceği. Ben hala Merkez Bankası'nın faiz indirimi alanının olduğunu düşünen taraftayım. Şubat ayı verisine baktığımızda muhtemelen yıllık bazda bir gerileme göreceğiz. Merkez Bankası'nın bu alanı ne zaman kullanacağı önemli. Bizim Kuveyt Türk Yatırım olarak yılsonu politika faizi beklentimiz yüzde 32. Merkez Bankası'nın her toplantıda 250 baz puan indirim yapmasını bekliyoruz ama veriler açıklandıkça bazı toplantılarda durabilir bazılarında daha fazla artabilir ama nihayetinde hedefe yaklaşır. Enflasyon rakamının Merkez Bankası'nın ana politikasını değiştirecek düzeyde olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

KISA VADEDE OLUMSUZ ETKİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük duvarlarını yükselmesine ilişkin politikasının sürpriz olmadığını söyleyen Gözgör, gelişmelerin dolar endeksini güçlendirip emtia fiyatlarını aşağı çekerek küresel borsaları olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Bu durumun Türkiye'de piyasaları doğrudan olmasa da dolaylı etkilerinin görüldüğünü belirten Gözgör, "Kısa vadede Türkiye'ye etkisini olumsuz görsek de orta ve uzun vadede bazı kanallardan olumlu yansıyabileceğini de düşünüyorum. Bunlardan ilki emtia ve enerji fiyatlarını aşağı çekerek cari açığı pozitif etkilemesi diğer yandan bize kota ve benzeri bir yaptırım uygulanmıyor. Tabii ki başlangıçta küresel piyasalardaki gelişmelerin yansımasını göreceğiz. İlk tepkiyi atlattıktan sonra piyasaların yerine oturmasını bekliyoruz" diye konuştu.