Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.820,97 %-1,83
        DOLAR 35,9873 %0,68
        EURO 36,9866 %-0,25
        GRAM ALTIN 3.242,22 %0,43
        FAİZ 38,66 %1,31
        GÜMÜŞ GRAM 36,21 %0,23
        BITCOIN 95.380,00 %-1,67
        GBP/TRY 44,4321 %0,13
        EUR/USD 1,0269 %-0,90
        BRENT 76,94 %1,68
        ÇEYREK ALTIN 5.301,03 %0,43
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ocak ayı enflasyonu Merkez'in ana politikasını değiştirmez - İş-Yaşam Haberleri

        Ocak ayı enflasyonu Merkez'in ana politikasını değiştirmez

        Habertürk Televizyonu'nda yayımlanan Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu Ayılar ve Boğalar Programına katılan Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör, ocak ayında açıklanan aylık yüzde 5'lik enflasyon rakamının yüksek olduğunu ancak mevsimsel etkiler nedeniyle gelecek aylarda aynı rakamın görülmeyeceğini belirterek "Ocak ayı enflasyon rakamının Merkez Bankası'nın ana politikasını değiştirecek düzeyde olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 14:04 Güncelleme: 03.02.2025 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        ABONE OL

        Ayılar ve Boğalar Programına katılan Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör, ocak ayı enflasyonunun yüksek geldiğini ancak geçtiğimiz yıllardaki gelişmeler ışığında konu değerlendirildiğinde fiyat ayarlamaları nedeniyle bunun normal olduğunu belirterek, "Bu ayda mevsimsel etkiler fazla olabiliyor. Özellikle sağlık, eğitim, konutta temmuz ayında kaldırılan yüzde 25 sınırı düzenlemesinin etkilerinin yeni sözleşmeler yapılması nedeniyle hala sürüyor olması ciddi etki yaptı. Burada dikkat etmemiz gereken verinin Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasını etkileyip etkilemeyeceği. Ben hala Merkez Bankası'nın faiz indirimi alanının olduğunu düşünen taraftayım. Şubat ayı verisine baktığımızda muhtemelen yıllık bazda bir gerileme göreceğiz. Merkez Bankası'nın bu alanı ne zaman kullanacağı önemli. Bizim Kuveyt Türk Yatırım olarak yılsonu politika faizi beklentimiz yüzde 32. Merkez Bankası'nın her toplantıda 250 baz puan indirim yapmasını bekliyoruz ama veriler açıklandıkça bazı toplantılarda durabilir bazılarında daha fazla artabilir ama nihayetinde hedefe yaklaşır. Enflasyon rakamının Merkez Bankası'nın ana politikasını değiştirecek düzeyde olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

        KISA VADEDE OLUMSUZ ETKİLEDİ

        ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük duvarlarını yükselmesine ilişkin politikasının sürpriz olmadığını söyleyen Gözgör, gelişmelerin dolar endeksini güçlendirip emtia fiyatlarını aşağı çekerek küresel borsaları olumsuz etkilediğinin altını çizdi. Bu durumun Türkiye'de piyasaları doğrudan olmasa da dolaylı etkilerinin görüldüğünü belirten Gözgör, "Kısa vadede Türkiye'ye etkisini olumsuz görsek de orta ve uzun vadede bazı kanallardan olumlu yansıyabileceğini de düşünüyorum. Bunlardan ilki emtia ve enerji fiyatlarını aşağı çekerek cari açığı pozitif etkilemesi diğer yandan bize kota ve benzeri bir yaptırım uygulanmıyor. Tabii ki başlangıçta küresel piyasalardaki gelişmelerin yansımasını göreceğiz. İlk tepkiyi atlattıktan sonra piyasaların yerine oturmasını bekliyoruz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Borsa İstanbul
        #ENFLASYON
        #Donald Trump
        #ABD gümrük vergileri
        #merkez bankası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Kartalkaya acısı! Ders başı yapamadılar!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        WSJ Trump'ı eleştirdi: "Tarihin en aptal ticaret savaşı"
        WSJ Trump'ı eleştirdi: "Tarihin en aptal ticaret savaşı"
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!