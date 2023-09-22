ABD'de düşen F35 uçağının pilotunun yardım çağrısı: Nerede olduğundan emin değilim

ABD Ordusu'na ait bir F35 Pazar günü öğleden sonra Güney Carolina eyaleti üzerinde seyrederken kaybolmuştu.

Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlamış ancak savaş uçağının bulunabilmesi için halktan yardım istenmişti.

Charleston’daki Hava Üssü’nün daha önce Twitter olarak bilinen X platformunda yaptığı açıklamada "Acil durum ekipleri hala F-35’i bulmaya çalışıyor. Çalışmalar sürerken, halktan sivil ve askeri makamlarla iş birliği yapmalarını istiyoruz" denilmişti.

Yapılan çalışmaların ardından F-35'in enkazının Charleston Hava Kuvvetleri Üssü'nün kuzeydoğusundaki kırsal Williamsburg bölgesinde bulunduğunu açıklanmıştı.

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SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Onlarca yıllık uçuş deneyimine sahip 47 yaşındaki ismi açıklanmayan pilot, uçağın Charleston üzerinde bir arıza yapmasının ardından paraşütle bir sakinin arka bahçesine atlamıştı.

Associated Press'in yayınladığı ses kaydında pilotun, paraşütle atladığı Güney Carolina'daki evden yaptığı 911 çağrısında defalarca ambulans talep ettiği duyuldu.

Ev sakini 911 operatörüne "Evde bir pilot var ve sanırım arka bahçeme indi ve eve ambulans getirip getiremeyeceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz" derken bir süre sonra pilot telefonu alarak "Askeri bir jet düştü. Ben pilotum. Kurtarma işlemini başlatmalıyız. Uçağın nerede olduğundan emin değilim. Paraşütle atladım. Sırtım ağrıyor. Lütfen bir ambulans gönderebilir misiniz?" diye konuştu.

Yetkililer olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini belirtti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.