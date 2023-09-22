Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya ABD'de düşen F35 uçağının pilotunun yardım çağrısı: Nerede olduğundan emin değilim

        ABD'de düşen F35 uçağının pilotunun yardım çağrısı: Nerede olduğundan emin değilim

        ABD Ordusu'na ait bir F35 Pazar günü öğleden sonra Güney Carolina eyaleti üzerinde seyrederken kaybolmuştu. Fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlayan pilotun 911 kayıtları paylaşıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 15:28 Güncelleme: 22.09.2023 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Uçağın nerede olduğundan emin değilim"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD Ordusu'na ait bir F35 Pazar günü öğleden sonra Güney Carolina eyaleti üzerinde seyrederken kaybolmuştu.

        Pilot fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle atlamış ancak savaş uçağının bulunabilmesi için halktan yardım istenmişti.

        Charleston’daki Hava Üssü’nün daha önce Twitter olarak bilinen X platformunda yaptığı açıklamada "Acil durum ekipleri hala F-35’i bulmaya çalışıyor. Çalışmalar sürerken, halktan sivil ve askeri makamlarla iş birliği yapmalarını istiyoruz" denilmişti.

        Yapılan çalışmaların ardından F-35'in enkazının Charleston Hava Kuvvetleri Üssü'nün kuzeydoğusundaki kırsal Williamsburg bölgesinde bulunduğunu açıklanmıştı.

        REKLAM

        SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

        Onlarca yıllık uçuş deneyimine sahip 47 yaşındaki ismi açıklanmayan pilot, uçağın Charleston üzerinde bir arıza yapmasının ardından paraşütle bir sakinin arka bahçesine atlamıştı.

        Associated Press'in yayınladığı ses kaydında pilotun, paraşütle atladığı Güney Carolina'daki evden yaptığı 911 çağrısında defalarca ambulans talep ettiği duyuldu.

        Ev sakini 911 operatörüne "Evde bir pilot var ve sanırım arka bahçeme indi ve eve ambulans getirip getiremeyeceğimizi öğrenmeye çalışıyoruz" derken bir süre sonra pilot telefonu alarak "Askeri bir jet düştü. Ben pilotum. Kurtarma işlemini başlatmalıyız. Uçağın nerede olduğundan emin değilim. Paraşütle atladım. Sırtım ağrıyor. Lütfen bir ambulans gönderebilir misiniz?" diye konuştu.

        Yetkililer olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini belirtti.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Dünya Bankası ile kredi anlaşması imzalandı
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        Küçük kız yalanladı: Annem babamı aldatmadı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Atatürk'e çirkin hareket yapan A.E.S.'nin ifadesi ortaya çıktı!
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Dursun Özbek açıkladı: Yeni forma sponsoru...
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        Asılsız ihbarlar, söylenmeyen siparişler... "Psikolojimiz bozuldu!"
        "Nuri'yi kıskandım"
        "Nuri'yi kıskandım"
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        2 kişinin öldüğü İETT kazasında iddianame
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        Starlink üzerinden Tesla pazarlığı…
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        İş insanına, hamile eşe cinsel saldırı davasında 10 yıl hapis istendi!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        Filenin Sultanları doludizgin!
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Köyün kurallarına uymadıkları için bu hale geldi"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        "Her kurban, kendine kurban arıyor"
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Evlenmeyeceğini açıkladı
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Bob Ross'un programda yaptığı ilk tablo satışta
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        ABD'li senatöre rüşvet suçlaması
        "Rakipleri dize getiriyor"
        "Rakipleri dize getiriyor"
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        Nefes kesen operasyon! Anne ve bebeğine "hayat" verdi
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Sanıyorum herkesi iyileştiriyor"
        "Stresli bir süreçti"
        "Stresli bir süreçti"