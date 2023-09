Futbolda protesto: Demokratik hak mı zorbalık mı?

Gaziantep FK maçının ardından kendisine yönelik eleştirilerle ilgili konuşan Kerem Aktürkoğlu, Samsunspor maçında iki gol atarak yıldızlaşmış ve kendisini hedef tahtasına oturtanlara yanıt vermişti. Galatasaray'a sessiz sedasız gelen ve beklentilerin aksine formayı kaptıktan sonra bir daha bırakmayan milli futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte asist kralı oldu ve kaptanlığa erişti. Bu süreçte çoğu zaman eleştirildi, tenkitlere saha içinde gösterdiği performansla yanıt verdi.

"FUTBOLCULARI ARENAYA ATACAKSAK HAZIR HALE GETİRMELİYİZ"

"Maalesef futbolcular ancak cepleri para gördükten, belli bir seviyeye ulaştıktan sonra mental sağlıklarına eğilebiliyorlar" diyor Kaplan. "Profesyonel destek çok önemli ve bunu çocuklarımıza bir mecburiyet olarak sunmamız gerekiyor. Genç yaşta arenaya atacaksak mental açıdan hazırlandıklarından emin olmamız gerekiyor"

Yıkıcı rekabet ile yıllarca baş ederek profesyonel olabilmiş ve belli bir seviyeye ulaşabilmiş futbolcuları geldikleri noktada daha da zorlu bir süreç bekliyor. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da attıkları her adım, yaptıkları her şey çok kısa sürede geniş kitlelere ulaşabiliyor. Futbolcuları bu noktada şirketlere benzetiyor Kaplan. "Şirket büyüdükçe yeni departmanlar açmak zorunda. Futbolcular, bedenen ve ruhen çok ağır bir yükün altına giriyor. Büyüdükçe şirketler gibi bünyesine yeni departmanlar eklemek zorunda. Her yükün altından kendi başlarına kalkamazlar. Attıkları tweet'ten dinlediği şarkıya, yediği yemekten girdiği oyuna kadar aldığı her destek onu zinde tutar."