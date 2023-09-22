Ülke puanı sıralamasında son durum: İskoçya ile farkı açıyoruz!
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden temsilcimizden Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe gruplara kalmayı başardı. Adana Demirspor ise Avrupa macerasına veda etti. Alınan son sonuçların ardından Türkiye'nin UEFA ülke puanı yükseldi. En yakın rakibimiz İskoçya'dan ise bir takım elendi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında güncel durum...
Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden takımlarımızdan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe bir başka Danimarka takımı Nordsjaelland'ı 3-1 yenerken Beşiktaş ise Belçika temsilcisi Club Brugge'le 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
11. SIRA ELEME OYNUYOR
Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.