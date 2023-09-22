Ülke puanı sıralamasında son durum: İskoçya ile farkı açıyoruz!

1 Şurada Paylaş!









Ülkemizi bu sezon Avrupa'da temsil eden takımlarımızdan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag'la 2-2 berabere kaldı. Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe bir başka Danimarka takımı Nordsjaelland'ı 3-1 yenerken Beşiktaş ise Belçika temsilcisi Club Brugge'le 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.