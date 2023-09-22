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        Haberler Magazin Atiye'nin eşi Erol Sebebci: Stresli bir süreçti - Magazin haberleri

        Atiye'nin eşi Erol Sebebci: Stresli bir süreçti

        Beş yıl önce Erol Sebebci ile Almanya'da nikâh masasına oturan Atiye, ikinci kez anne oldu. Doğum sürecini anlatan Sebebci, "Atiye, 'Filmlerdeki gibi değil bak. Bir süresi var, panik olmaya gerek yok' dedi ama hiç de öyle olmadı. Stresli bir süreçti" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 09:17 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:17
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        2019'da Ferah Feza adını verdiği kızını kucağına alan Atiye, ikinci kez anne olmanın sevincini yaşadı. Atiye ile eşi Erol Sebebci, dünyaya gelen kızlarına Neva adını verdi.

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        "FANTASTİK BİR GÜN GEÇİRDİK"

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; çift, doğum sonrası hastaneden çıkarken görüntülendi. Yeni doğan kızları Neva'yı kapalı bir puset içerisinde otomobile yerleştiren ikil, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Atiye, "Her şey çok hızlı gelişti. Fantastik bir gün geçirdik. Her şey bir saat içinde oldu. Ben ve kızım çok sağlıklıyız şu an" dedi.

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        "KOLAY BİR DOĞUM OLMADI"

        Erol Sebebci ise, "Evde yeni projelerimiz için toplantı yaparken resmen yeni projemiz geldi. Hemen yola çıktık. Bol kornalı bir yol oldu. Yarım saatte hastaneye vardık. 15 dakikada da doğum gerçekleşti ama kolay bir doğum olmadı. İlk doğumda ben eşimin yanında değildim. Biraz hazıra konmuştum ama şu anki doğumda biraz süreç geçirdik" ifadelerini kullandı.

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        "NEYSEKİ BANA KÜFRETMEDİ"

        Erol Sebebci, "Atiye, 'Filmlerdeki gibi değil bak. Bir süresi var, panik olmaya gerek yok' dedi ama hiç de öyle olmadı. Stresli bir süreç oldu. Doğumda elimi çok sıktı. Kayınvalidem, 'Sana o sancılı süreçte küfredebilir. Alınma sakın' dedi. Neyseki bana küfretmedi" şeklinde konuşarak, güldü.

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        Çift, röportajı tamamlamalarının ardından basın mensuplarına çikolata ikram etti.

        #atiye
        #Erol Sebebci
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