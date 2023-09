Atiye'nin eşi Erol Sebebci: Stresli bir süreçti

2 Şurada Paylaş!









"FANTASTİK BİR GÜN GEÇİRDİK"



Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; çift, doğum sonrası hastaneden çıkarken görüntülendi. Yeni doğan kızları Neva'yı kapalı bir puset içerisinde otomobile yerleştiren ikil, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Atiye, "Her şey çok hızlı gelişti. Fantastik bir gün geçirdik. Her şey bir saat içinde oldu. Ben ve kızım çok sağlıklıyız şu an" dedi.