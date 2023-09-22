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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Şerif Gören: Nuri'yi kıskandım

        Şerif Gören: Nuri'yi kıskandım

        Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne, sinemacı ve gazetecilerden oluşan 150 kişilik özel gösterimle Türkiye'de ilk kez izleyicilerle buluştu. Yönettiği 'Yol', Cannes Film Festivali'nde 'Altın Palmiye' kazanan Şerif Gören, 'Kuru Otlar Üstüne'nin Ceylan'ın en iyi filmi olduğunu dile getirirken "Nuri'yi kıskandım" dedi 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 22.09.2023 - 14:34
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        "Nuri'yi kıskandım"
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        Mayısta düzenlenen Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar ile 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödül kazanan 'Kuru Otlar Üstüne', 96'ncı Akademi Ödülleri' için Türkiye'nin Oscar adayı olarak belirlenmişti.

        'Kuru Otlar Üstüne' 30'uncu Adana Altın Koza Film Festivali'nde beyazperdeye yansıdı. Film, sinemacı ve gazetecilerden oluşan 150 kişilik özel gösterimle Türkiye'de ilk kez izleyicilerle buluştu.

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        İki ünlü yönetmen Reis Çelik ile Şerif Gören, gösterim sonrasında 'Kuru Otlar Üstüne'yi değerlendirdi.

        Reis Çelik (solda) - Şerif Gören (sağda)

        Reis Çelik: Nuri Bilge Ceylan, romanın görselini yazan ve çeken bir yönetmen. Aynı zamanda Türkiye sinemasının dünyadaki en tanınır birkaç yönetmeninden biri. O anlamda Nuri'nin Türkiye sinemasına kattığı çok şey var ama onu izleyip de devamlılığını getirmeye yönelik çok aday göremiyorum. Bu, aslında biraz yeni kuşakta sorunlu bir bölüm diye düşünüyorum. Nuri Bilge'ye ulaşmak da zor iş tabii ki. Onu da anlıyorum. Umarım bu sene Oscar'da ilk 5'te artık Nuri'yi görmemiz gerekiyor. Çünkü sinemada bu kadar iyi roman yazan dünyada da çok fazla yönetmen yok.

        1982'de Cannes Film Festivali'nde Costa Gavras'ın 'Kayıp' adlı filmiyle 'Altın Palmiye'yi paylaşan 'Yol'u yöneten Şerif Gören de Nuri Bilge Ceylan'a övgüler yağdırırken "Bana göre Nuri'nin en iyi filmi. Hatta şunu söyleyeyim; Nuri'yi kıskandım" dedi.

        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
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        #Kuru Otlar Üstüne
        #Nuri Bile Ceylan
        #Şerif Gören
        #oscar
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