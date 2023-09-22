A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu beşinci maçında Brezilya ile karşılaştı. Filenin Sultanları, mücadeleden 3-0 galibiyet ile ayrıldı.

SETLER

1. set: 25-21

2. set: 29-27

3. set: 25-19

Milli takım, olimpiyat elemelerindeki ilk iki maçında Porto Riko ve Bulgaristan'ı 3-0, üçüncü maçında Peru'yu ve dördüncü maçında Arjantin'i de 3-1 mağlup etti.

Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya "1" numarası "Filenin Sultanları", dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor.