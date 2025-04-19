Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için heyecanlı başladı. Sınava sayılı günler kala öğrenciler, sınav giriş belgesi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Bursluluk sınavı her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Peki, "Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınav yerleri açıklandı mı?" İşte 2025 İOKBS bursluluk sınavı tarihi...
Bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. Bursluluk sınavında, öğrencilere 80 soru için 100 dakika süre verilmektedir. Zorlu sınav öncesinde, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Bursluluk sınavı ne zaman? 2025 İOKBS bursluluk sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı?" İşte bursluluk sınavına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
BURSLULUK SINAVI 2025 NE ZAMAN?
Bursluluk Sınavı bu sene, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Bursluluk Sınavı giriş belgeleri sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.