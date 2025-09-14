Habertürk
Habertürk
        Buse Naz Çakıroğlu'ndan gümüş madalya!

        Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Büyükler Dünya Boks Şampiyonası kadınlar 51 kilo finalinde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'ya 5-0 mağlup olarak dünya ikincisi oldu.

        14.09.2025 - 20:49
        Buse Naz'dan gümüş madalya!
        İngiltere'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda ülkemizi kadınlar 51 kiloda temsil eden Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı.

        Milli boksör, finalde Kazakistan'dan Alua Balkibekova'ya mağlup olarak dünya ikincisi oldu.

