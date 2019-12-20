Buse Plan Kimdir?

Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve Youtube kanalında yayınlanacak olan Exatlon Challenge Türkiye 2019 yarışmasında bu yıl yarışmacı kadrosunda Türkiye’deki ünlü youtuberler bulunuyor. Yarışma için seçilmiş olan bu kadroda kendisini gezgin Youtuber olarak belirten Buse Plan da yer alıyor. Gerek paylaşımları gerekse de yaptığı açıklamaları ile dikkatleri üzerine çeken Buse Plan ile ilgili merak edilen tüm detayları siz değerli okurlarımız için derledik.

1995 doğumlu Buse Plan 24 yaşında ve 25 Haziran 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümünden mezun olan bir youtuber. Kendini gezmeyi, eğlenmeyi, yemeyi çok seven bir kişi olarak tanımlayan Buse Plan öncelikle paylaştığı fotoğraflarla sonra da Youtube üzerinden paylaştığı videolarla meşhur olmuştur. Instagramda yaklaşık 160 bin takipçisi olan

Buse plan Youtube üzerinde yaklaşık 42 bin aboneye sahip bir kanalı yönetmektedir. Exatlon Türkiye 2019 yarışmacısı olan Buse Plan Youtube kanalında gezip, gördüğü yerlerle ilgili videolar çekip paylaşmaktadır. Bunun yanı sıra günlük hayatında yaptığı etkinlikleri, özel hayatıyla ilgili detaylara da videolarında yer veren Buse Plan Youtubeda oldukça dikkat çeken bir kişi durumunda. Youtube de sağladığı takipçi başarısı ile ünlenen Youtuber Buse Plan Exatlon Türkiye 2019 yarışmasında da boy gösterecek.

Kendisini gezgin bir Youtuber olarak adlandıran Buse Plan, kendi sözleriyle şöyle anlatıyor; "Merhaba arkadaşlar ben Buse Plan. Manyak, deli dolu bir insanım işte. Geziyorum, eğleniyorum bolca da paylaşıyorum. Kaykayı çok seviyor, snowboard, wakeboard, surf yapıyorum; atlarım zıplarım ve boydan belli etmesem de iyi de basket oynarım " diye ekliyor.

Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı olan Exatlon Challenge'ın yarışmacı kadrosuna dahil olmuş olan Buse Plan, Dominik’e gittiklerini ve çok eğleneceklerini söyleyen Buse Plan, çok heyecanlı olduğunu ve güzel içeriklerin takipçilerini beklediğini yazdı. Ayrıca “Ben de çok heyecanlıyım, içim içime sığmıyor. Zaten bir sürü şapşallıklar, sakarlıklar yapıyoruz” dedi.

Anneannesinin kendisine özgür kız dediğini, aykırı halinin her zaman olduğunu son paylaşımında yazan Buse Plan, düştüğünde ağlamadığını, bacaklarındaki yara berelerle ise barışık olduğunu yazdı. Başkalarına göre şekil almadığını, düşüncelerinin kendine has olduğunu ve kendisine saygı duyduğunu yazan Buse Plan, dünyayı çoğu kez tek başına dolaştığını kaydetti. Buse Plan, kendisine cinsel anlamda kimlerden hoşlandığını soran bir takipçisine, insan sevdiğini, kadın erkek ayırmadığını söylemiş, kadınların daha estetik olduğunu kaydetmişti. Ailesinin kendi duygu ve düşüncülerine saygı duyarak kendisini olduğu gibi kabul ettiğini belirten Buse Plan, “Dolayısıyla ben biseksüelim ve bunu söylemekten de çekinmiyorum” diye ekledi.

Toplumda heteroseksüellik( karşı cinse ilgi duyma) dışındaki yönelimlere karşı tepkiler olduğunu bilen Buse Plan, açıklamasının ardından biseksüelliğin doğallığını da savundu. Plan, bunun ayıp bir şey olmadığını savunarak gelecek negatif yorumlara karşı da bir nevi cevap verdi: “Sevmek zorunda değilsiniz; aynı hayatı örnek almak zorunda değilsiniz. Hava atmak için yapılacak bir şey değil, hissediyorsanız peşinden gidin”

Paylaşımları ile beğenilen fenomen Youtuber Buse Plan çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. Özel yaşamını sosyal paylaşım ağlarında sıkça paylaşan Buse Plan’ın cinsel tercihinden dolayı sevgilisi herkes tarafından merak ediliyor. Fakat bu konuda bizde henüz net bir bilgiye sahip değiliz. Şu an bekar olan Buse Plan’a yarışmada başarılar diliyoruz