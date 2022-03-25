Buse Varol'a kardeşinden: Canım ablam, küçük annem!

Magazin dünyasının ünlü isimlerinin kardeşlerini sizler için bir araya getirdik... İşte ünlüler ve kendileri kadar göz önünde olmayan kardeşleri...

Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi de ünlü bir isim. Orçun İynemli kardeşi kadar göz önünde bulunmasa da tiyatro ve dublaj camiasında adından söz ettiren isimlerden.