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Buse Varol'a kardeşinden: Canım ablam, küçük annem!

Kaan Varol, 32 yaşına basan ablası Buse Varol'un doğum gününü, "Benim canım ablam, küçük annem! Ellerimiz hiç ayrılmasın... Seni dünyalar kadar çok seviyorum. İyi ki benim ablam olmuşsun" sözleriyle kutladı

HABERTURK.COM
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    Bir dönem Alişan ile evliliğinde kriz yaşayan ancak kısa bir süre sonra ünlü şarkıcı ile barışan Buse Varol, bugün 32 yaşına bastı. Varol'un kardeşi Kaan Varol, ablasının doğum gününü kutladı.
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    "CANIM ABLAM, KÜÇÜK ANNEM"

    Sosyal medyadan birlikte çekilen eski fotoğraflarını yayınlayan Varol, gönderisine, "Benim canım ablam, küçük annem! Ellerimiz hiç ayrılmasın... Seni dünyalar kadaR çok seviyorum. İyi ki benim ablam olmuşsun." ifadelerini not düştü.

    Takipçileri abla-kardeşin yıllar önce çekilen fotoğrafına, "Hiç değişmemişsiniz." şeklinde yorumlar yaptı.
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    Magazin dünyasının ünlü isimlerinin kardeşlerini sizler için bir araya getirdik... İşte ünlüler ve kendileri kadar göz önünde olmayan kardeşleri...

    Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi de ünlü bir isim. Orçun İynemli kardeşi kadar göz önünde bulunmasa da tiyatro ve dublaj camiasında adından söz ettiren isimlerden.
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    Ceyda Ateş'in kardeşi Uğurcan Ateş de bir dönem modellik yapan ablasının yolunda ilerliyor. İş insanı Buğra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Ateş'in kardeşi de model olmaya karar verdi.
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    Türk sinemasının efsane ismi Bilal İnci’nin torunları olan Ayça ve Ayçin İnci de ünlü kardeşlerden. İkisi de ekranların aranılan oyuncularından.
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Cem Yılmaz, senaristliğin yanı sıra oyunculuk da yapıyor.
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    Türk tiyatrosunun ve sinemasının başarılı isimleri Ahmet Uğurlu ve Mustafa Uğurlu da aynı yolda ilerleyen kardeşlerden.
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    Sinan Ceceli, ağabeyi Mustafa Ceceli'nin izinden giderek müzisyenliğe adım attı.
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    Son dönemin yıldızı parlayan isimleri arasında gösterilen Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun da oyuncu.
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    Oyuncu Taner Ölmez ve ağabeyi Taylan Özgür Ölmez ise müzisyen.
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    Ekranların başarılı iki ismi Aytaç Şaşmaz ve İsmail Ege Şaşmaz da kardeş olan ünlüler arasında. Zaman zaman aynı projelerde de yer alıyorlar.
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    Ekranların 3 başarılı ismi Esra Akkaya, Sarp Akkaya ve Kaya Akkaya ünlü kardeşlerden.
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    Bensu Soral da ablası Hande Soral'ın izinden giderek oyuncu oldu. Ünlü oyuncuların bir de Bedirhan adında erkek kardeşleri var.
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun da oyuncu.
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    Athena gurubunun üyelerinden Gökhan ve Hakan Özoğuz kardeşler müzik yolunda beraber ilerledi.
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un oğulları Süheyl ve Behzat Uygur da babalarının izinden gitti.
  • Buse Varol'a kardeşi Kaan Varol'dan: Canım ablam, küçük annem!

    Bir döneme şarkılarıyla damga vuran Hakan Peker ve Zafer Peker kardeşler müzik yolculuğuna beraber çıktı.

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