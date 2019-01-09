Yan yana toprağa verildiler

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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde minibüs şoförlüğü yapan Erkan Arslan, çocukları Buğra Barış ve Buğlem Arslan, kayınpederi Mustafa Öner, kayınvalidesi Ayşe Öner ile kayınbiraderinin kızı Pınar Aldemir, Aldemir'in çocukları Seyit Abdullah ve Emir Umeyr Aldemir ile birlikte otomobille Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine gitmek için yola çıktı.
Erkan Arslan yönetimindeki otomobil, Tekirdağ-Hayrabolu karayolu Ortaca Mahallesi'nde, demir köprüye çarparak dereye uçtu. Kazada, otomobildeki 8 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunanların, cezaevinde olan Pınar Aldemir'in babasını ziyarete gittikleri ortaya çıktı.
BİR AİLE YOK OLDU
Sürücü Erkan Arslan'ın kanser hastalığından Cumartesi günü yaşamını yitiren eşi Zehra'yı Pazar günü toprağa verdiği belirlendi. Zehra Arslan'ın ölümünden 4 gün sonra meydana gelen kazada ise, eşi Erkan Arslan, çocukları Buğra Barış ve Buğlem de hayatını kaybetti.
OĞULA SON BAKIŞ
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Erkan Arslan ile çocukları Buğra Barış ve Buğlem'in cenazeleri Uzunköprü'deki baba ocağına getirildi. Mahallede toplanan akrabaları ve yakınları gözyaşlarına boğulurken, Erkan Arslan'ın kız kardeşi Gülseren, ağabeyinin yüzünü son kez görmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Erkan Arslan, çocukları Buğra Barış ve Buğrem'in tabutları açıldı. Anne Adviye ve kızı Gülseren Arslan, Erkan Aslan ve çocuklarının yüzlerine bakıp gözyaşlarıyla vedalaştı. Alınan helalliğin ardından cenazeler, Şehsuvarbey Camii'ne getirildi. Buradaki cenazeye Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm ile vatandaşlar katıldı.
CEZAEVİNE ZİYARETE GİDİYORLARDI
Erkan Arslan'ın babası Hamdi Arslan, Akşam üstü görüştük, cezaevine kayınbiraderini ziyarete gideceklerdi. Kayınvalidesi ve kayınpederi bizim torunlar, hepsi köyden yola çıkmışlar. Köprüye geldiklerinde hızlı giderken fren yapmış. Suya araba takla atıyor. Suda da boğulmuşlar. Araba ters dönmüştü ben gittiğimde. Oğlum beni arayıp sabah gideceğini söylemişti. Eşi 4 gün önce kanserden ölmüştü diye konuştu.
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