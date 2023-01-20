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Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

Erzincan'da soğuk havanın etkisi ile büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları meydana geldi

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  • Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

    Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde 9 kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, her mevsim ziyaretçi ağırlıyor.
  • Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

    İl merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Çağlayan beldesindeki şelale, hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesiyle büyük oranda dondu.

     
  • Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

    Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu şelaleye gelen ziyaretçiler fotoğraf çektirdi.
  • Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

    "DONDUĞUNU GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM"

    Ziyaretçilerden Fevziye Yılmaz, ilk kez şelaleye geldiğini ve çok güzel bulduğunu söyledi.
  • Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

    Şelalenin donduğunu görünce şaşırdığını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:
  • Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

    "İlk geldiğimde şelalenin bu kadar büyük olabileceğini düşünmemiştim. Genelde fotoğraflarını gördüğümde küçük bir tarafını çekmişlerdi. Bu kadar geniş bir alanda şelaleyi ilk defa görüyorum. 
  • Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

    Donduğunu görünce de çok şaşırdım. Hayatımda ilk defa donmuş bir şelale görüyorum. Şelale etrafında bulunan yeşil bitki örtüsü ve doğallığıyla çok güzel. Bu nedenle şelalenin daha fazla korunması gerekiyor."
  • Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

    Bingöl'den gelen Eser Tamtaş da şelalenin doğal güzelliğine hayran kaldığını belirterek, "Benim Girlevik Şelalesi'ne ilk gelişim. Gerçekten doğal güzelliğine bayıldım. 
  • Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

    Buradaki doğal güzelliği tekrar görmek için sık sık gelmeyi düşünüyorum. Yaz aylarında görmedim ama inşallah yazın da gelmeyi düşünüyorum" dedi.

     
  • Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu
  • Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu
  • Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu
  • Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu
  • Büyük bölümü donan Girlevik Şelalesi'nde uzun buz sarkıtları oluştu

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