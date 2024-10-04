Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin BÜYÜK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU! Yemekteyiz kim kazandı? 4 Ekim Zuhal Topal’la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

        Yemekteyiz kim kazandı? 4 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu?

        Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 4 Ekim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 13:07 Güncelleme: 04.10.2024 - 19:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kazanan ve birincisi olan isim merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan programda en yüksek puanın sahibi olan yarışmacı büyük ödülün sahibi oluyor. Peki 4 Ekim 2024 Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu?

        2

        YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ İLE EKRANLARA GELİYOR!

        Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 4 Ekim 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.

        3

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM BİRİNCİ OLDU?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de bu haftanın birincisi ve büyük ödülün sahibi Hatice oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        İstanbul'da vahşet! İki kadını katletti
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Avcılar E-5 savaş alanına döndü: Ters yöne girip çok sayıda araca çarpıp kaçtı
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Osimhen'in piyasa değerinde şok düşüş!
        Sokak köpeğini sopayla dövdü!
        Sokak köpeğini sopayla dövdü!
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        4 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dünya devi Kerem için devrede!
        Dünya devi Kerem için devrede!
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        İsrail-İran krizi petrol fiyatlarını nasıl etkiler?
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        "Türkiye'ye meydan okuma yarışına giriyorlar"
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Aracı kurum yöneticilerinden itiraz
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Beşi̇ktaş Avrupa'da savunamıyor
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Cem Garipoğlu'nun ölümünü doğrulayabilecek tanıklıklar
        Mazhar Alanson'un acı günü
        Mazhar Alanson'un acı günü
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Deprem şeytanı
        Deprem şeytanı
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        Başkent trafiğini rahatlatacak "tüp tünel" projesi hayata geçiyor
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası