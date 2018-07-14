Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece Basketbol, ABD'li oyuncu Devin Williams'ı transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 24 yaşındaki pivotla önümüzdeki sezon için anlaşmaya varıldığı belirtildi. Devin Williams, kariyerinde daha önce Melbourne United, Greensboro Swarm, Maine Red Claws, Vaqueros de Bayamon gibi ekiplerde forma giydi.