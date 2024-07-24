Buz terapisi nedir? Buz terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

Ayrıca egzersiz sonrası kas ağrılarını hafifletmek isteyen sporcular ve fiziksel aktivite sırasında yaralanan kişiler de bu yöntemi kullanabilir. Şeker hastalığı, dolaşım problemleri, soğuk hassasiyeti veya cilt duyarlılığı olan kişiler buz terapisi kullanırken ekstra dikkat göstermelidir. Bu tür sağlık sorunları bulunan bireylerin, buz terapisini uygulamadan önce bir sağlık profesyoneline danışmaları önerilir. Cilt üzerinde uzun süreli soğuk uygulamaların donma riski oluşturabileceği unutulmamalıdır. Peki, buz terapisi nedir? Buz terapisi nasıl yapılır?

BUZ TERAPİSİ NEDİR?

Buz terapisi, ağrıyı ve iltihabı azaltmak için kullanılan bir yöntemdir. Genellikle spor yaralanmaları, burkulmalar, kas spazmları ve diğer akut travmalarda uygulanır. Buz, bölgesel olarak uygulandığında damarları daraltır, kan akışını yavaşlatır ve iltihaplanmayı azaltır. Sinirlerin iletim hızını düşürerek ağrıyı hafifletir. Buz terapisi bir buz torbasının veya soğuk kompreslerin doğrudan cilt üzerine yerleştirilmesi ile yapılır ve 15-20 dakika süren seanslar halinde uygulanır. Bununla birlikte, uzun süreli buz uygulamaları cilt ve dokularda donma riski oluşturabileceğinden dikkatli olunmalıdır. Özellikle şeker hastalığı, dolaşım problemleri veya soğuk hassasiyeti olan bireylerin buz terapisi kullanırken doktorlarına danışmaları önerilir.