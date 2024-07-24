Bobath terapisi nedir? Bobath terapisi nasıl yapılır, yararları nelerdir?

BOBATH TERAPİSİ NASIL YAPILIR?

Bobath terapisi, nörolojik bozukluklara sahip bireylerin hareket ve fonksiyonel yeteneklerini geliştirmek amacıyla, bireysel ihtiyaçlara göre özelleştirilmiş bir rehabilitasyon yaklaşımıdır. Tedavi süreci, hastaların normal hareket kalıplarını yeniden öğrenmelerine ve günlük yaşam aktivitelerinde daha bağımsız hale gelmelerine yardımcı olmayı hedefler. Bobath terapisi, hastanın hareket yeteneklerini etkileyen kas tonusu, denge, koordinasyon ve postür gibi faktörler üzerinde yoğunlaşır. Tedavi multidisipliner bir ekibin işbirliği ile yürütülür ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre düzenlenir.

Terapi seanslarında, terapist hastanın mevcut fonksiyonel seviyesini değerlendirir ve hareket paternlerindeki anormallikleri belirler. Bu değerlendirme sonucunda, terapist hastanın ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı hazırlar. Tedavi sürecinde, terapist hastaya uygun egzersizler ve teknikler gösterir. Bu egzersizler, hastanın hareket kalitesini ve fonksiyonel yeteneklerini geliştirmeyi hedefler. Örneğin, kas tonusunu düzenlemek, postürü düzeltmek, denge ve koordinasyonu artırmak için özel teknikler kullanılır. Terapist, hastanın günlük yaşam aktivitelerini daha bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmesi için, fonksiyonel aktiviteler üzerinde de çalışır.

Bobath terapisi, hastanın aktif katılımını teşvik eder ve tedavi sürecinde hastanın motivasyonunu artırmayı amaçlar. Terapi süresince, hastanın ilerlemesi sürekli olarak izlenir ve tedavi planı gerektiğinde revize edilir. Bu şekilde, terapinin etkinliği ve hastanın gelişimi en üst düzeye çıkarılır. Ayrıca Bobath terapisi sadece fiziksel egzersizlerle sınırlı kalmaz; hastanın çevresel faktörleri de göz önünde bulundurulur. Evde ve toplumda hastanın bağımsızlığını artırmak için çevresel düzenlemeler de yapılır.