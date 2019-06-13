Koreograf Sidi Larbi Cherkaoui, heykeltıraş Antony Gormley ve Çin’in ünlü Shaolin Tapınağı’ndan 19 Budist keşişi bir araya getiren bu ödüllü işbirliği, dansın gelenek ve ruhunun fiziksel disiplinle buluştuğu bir deneyim sunuyor.

Shaolin geleneğindeki felsefe ve inancın Kung Fu’ya yansımasını güncel bir bağlamda ele alan Sutra, Turner Ödülü sahibi Antony Gormley’nin 21 ahşap kutusundan oluşan çarpıcı sahne düzeni ve Polonyalı besteci Szymon Brzóska’nın imzasını taşıyan, piyano, vurmalı çalgılar ve yaylılar için yazılmış, canlı yorumlanan müzikleriyle seyircilerin kalbini ve düşlerini yakalıyor.

Times’ın “en yüksek beklentileri bile aşıyor”, Guardian’ın “kültürel değişim kavramını yeni bir seviyeye taşıyan, eşsiz ve incelikli bir gösteri” sözleriyle övdüğü Sutra, 2010’da İstanbul Tiyatro Festivali’ne konuk olduğunda dakikalarca ayakta alkışlanmış ve seyircileri derinden etkilemişti.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Zorlu PSM işbirliğiyle gerçekleştirilen Sutra, 16 ve 17 Eylül’de saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak.