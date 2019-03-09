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İstanbul Avcılar'da, elinde silahla bir mağazaya giren kişi, "Bu bir soygun paraları boşalt" diyerek soygun girişiminde bulundu. Ancak kasayı bir türlü açamadı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Avcılar'da bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. DHA'nın haberine göre, mağazada müşteri olduğu sırada içeri giren silahlı bir kişi, "Bu bir soygundur paraları boşalt" diyerek çalışan ve müşterilere silah doğrulttu. Çalışan ve müşterileri bir tarafa toplayan şüpheli, kasaya yöneldi.
HEMEN YAKALANDI
Bir süre uğraştığı kasayı açamayan silahlı şüpheli, dışarıdan polisin geldiğini fark etti. Bunun üzerine soygun yapamadan dışarı çıkıp, kaçmaya çalıştı. Yardım talebi üzerine bölgede devriye görevi yapan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, mağazaya yöneldi. Ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
SABIKASI ÇIKMADI
Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen 20 yaşındaki Mustafa K.'nin daha önceden herhangi bir sabıkasının bulunmadığı belirlendi. Mustafa K. sağlık kontrolünden geçirilirken kendisini görüntüleyen kameramana "Sorularınızın cevaplarını bakışlarımdan anlayın" şeklinde bağırdı.
OLAY ANI KAMERADA
Soygun girişimi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin elinde silahla mağazaya girdiği, müşteri ve çalışanlara "Bu bir soygun paraları boşalt, içeri geçin, açın kasayı" şeklinde bağırıp silah doğrulttuğu, kasaya yönelerek açmaya çalıştığı görülüyor. Şüpheli kasayı açmaya çalışırken tabancayı masanın üzerine bırakıyor ve bir süre sonra tabancayı alarak mağazadan çıkıyor.
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