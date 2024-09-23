Çameli'nde çevre farkındalığı etkinliği

Denizli'nin Çameli ilçesinde vatandaşlar, çevre bilincini arttırmak ve doğayı korumak amacıyla Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve muhtarlar tarafından hayata geçirilen etkinlikte yol kenarına atılan çöpleri topladı.

Temizlik çalışması özellikle Karabayır ile Tuzlabeli arasındaki yol üzerinde yoğunlaştı. Elmalı Mahallesi Muhtarı Fatih Maden, Kirazlıyayla Mahallesi Muhtarı Yusuf Kolyiğit ve Karabayır Mahallesi Muhtarı Akif Altın'ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte toplanan 80 torba çöp, uygun şekilde bertaraf edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.