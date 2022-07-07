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Haberler Gündem 3. Sayfa Camiye çirkin saldırı! Kapıyı benzinle ateşe verdi
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Cami kapısına benzin döküp, ateşe verdi

Gaziantep'te bulunan Ökkeş Eruslu Camii'ne çirkin bir saldırı düzenlendi. Kentte benzin döküp cami kapısını ateşe veren şüpheli, kısa süre sonra yakalandı

Camiye çirkin saldırı! Kapıyı benzinle ateşe verdi
Camiye çirkin saldırı! Kapıyı benzinle ateşe verdi
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DHA

Gaziantep'te benzin döküp, cami kapısını ateşe veren E.A. (50), yakalanıp gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre kentte Ökkeş Eruslu Camisi'nin kapısına benzin döküp, ateşe verildiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Fotoğraf: İHA

İhbarla gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürdü. Polis de şüphelinin E.A. olduğunu tespit ederek yakaladı. Emniyete götürülen E.A.'nın, 'kasten yaralama', 'basit yaralama' ve 'halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak' suçlarından 3 kaydı olduğu belirlendi.

Fotoğraf: DHA

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada da "15 Temmuz Mahallesi Ökkeş Eruslu Camisi'nde bir şahsın camiyi yakmaya çalıştığı ihbarı üzerine emniyet ekiplerimiz belirtilen adrese gitmiş ve E.A. (50) isimli şahsın caminin kapısını benzin dökmek suretiyle ateşe verdiği tespit edilmiştir. Akabinde şahıs yakalanarak muhafaza altına alınmış, cami kapısı söndürülmüştür. Şüpheli E.A.'nın kasten yaralama-basit yaralama ve halkı korku ve paniğe düşürecek patlayıcı madde taşımak suçundan 3 ayrı suç kaydı mevcut olup, olayla ilgili çok yönlü soruşturma devam etmektedir" denildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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