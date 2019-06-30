Can Feda filmi oyuncuları kimler? Can Feda filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Dram dolu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığım oyuncular yer alıyor. İşte, Can Feda filmine dair detaylar...

CAN FEDA FİLMİ KONUSU

Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.

CAN FEDA FİLMİ OYUNCULARI

Senaryosu Zafer Külünk'ün imzasını taşıyan, yönetmenliğini ise M. Çağatay Tosun'un üstlendiği Can Feda’nın başrollerini yakışıklı oyuncular Kerem Bürsin ve Burak Özçivit paylaşıyor. İkiliye kadroda; Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet ve Sabahattin Yakut eşlik ediyor.

