        Can holding soruşturmasını İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek

        Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek

        Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulması iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı verilerek dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 14:53 Güncelleme: 19.09.2025 - 14:53
        Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek
        Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, örgüt aracılığıyla ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘vergi kaçakçılığı’, ‘kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması’ ve ‘suçtan elde edilen gelirlerin aklanması’ suçlarının işlendiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

        Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma hakkında yetkisizlik kararı verildi. Yetkisizlik kararının verilmesiyle birlikte soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

        #Can Holding
