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Çanakkale'de 38 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 38 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

kaçak göçmen
DHA

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botla, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adasına geçiş yapmak isteyen bir grup kaçak göçmen tespit etti. Bölgeye düzenlenen operasyonda 28'i Afganistan, 10'u Angola uyruklu 38 kaçak göçmen yakaladı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu´na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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  • Uyanık Mehmet_2495602143994104 22 dakika önce Bırakın gitsinler.Avrupaya
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