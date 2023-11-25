Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli ÇANAKKALE'de,kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

ÇANAKKALE'de,kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada´dan saat 07.00, 10.00, 14.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri yapılamayacak.