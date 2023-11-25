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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli

        ÇANAKKALE'de,kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 15:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:40
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli
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        ÇANAKKALE'de,kuzey Ege'de etkili olması beklenen fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın için planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada´dan saat 07.00, 10.00, 14.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferleri yapılamayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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