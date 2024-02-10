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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2024 - 14:38 Güncelleme: 10.02.2024 - 14:38
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        Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine 'fırtına' engeli (2)
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        BOZCAADAVE GÖKÇEADA'YA YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

        Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın için planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında yarın planlanan tüm feribot seferleri yapılamayacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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