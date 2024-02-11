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        Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek

        Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın beklenen fırtına nedeniyle tek sefer yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 15:40 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:40
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        Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın tek sefer düzenlenecek
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        Çanakkale'de, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot hatlarında yarın beklenen fırtına nedeniyle tek sefer yapılacak.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 20.00'da, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 22.00'da sefer yapılacağı, gün içindeki diğer feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

        Açıklamada, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 19.00 seferlerinin gerçekleştirileceği, tarifede bulunan planlı diğer tüm seferlerin aynı nedenle iptal edildiği bilgisine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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