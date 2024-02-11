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        Çanakkale Valisi Aktaş'tan 112 Acil Çağrı Merkezine ziyaret

        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 112 acil çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla her yılın 11 Şubat günü kutlanan "112 Günü" nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 12:40 Güncelleme: 11.02.2024 - 12:40
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        Çanakkale Valisi Aktaş'tan 112 Acil Çağrı Merkezine ziyaret
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        Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 112 acil çağrı numarasının farkındalığını artırmak amacıyla her yılın 11 Şubat günü kutlanan "112 Günü" nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret etti.

        Çanakkale'deki 112 Acil Çağrı Merkezinde görev yapan personelle bir süre görüşerek sohbet eden Vali Aktaş, 11 Şubat "112 günü" dolayısıyla kurum çalışanlarının gününü kutladı.

        Çanakkale'de acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara hızlı bir şekilde ulaşma gayretinde olan tüm personeli başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Aktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi personeline görevlerinde kolaylıklar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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