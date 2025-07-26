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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 17:05 Güncelleme: 26.07.2025 - 17:10
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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
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        ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Ezine ilçesine bağlı Üvecik köyü yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 uçak, 3 helikopter, 14 arazöz itfaiye, 2 dozer ve 125 personel sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

        'RÜZGAR ÇOK KUVVETLİ'

        Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yangınla ilgili yaptığı açıklamada, "Ezine Üvecik köyü kırsalında çıkan yangına 5 uçak, 3 helikopter ile havadan 14 arazöz, 5 itfaiye, 2 dozer ve 125 personel ile karadan müdahale edilmektedir. Henüz yerleşim yerlerini tahliyeyi gerektirir bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli. Azami dikkat ve sorumluluk rica ediyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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