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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

        ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 13:57 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:00
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        Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
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        ÇANAKKALE’nin Gelibolu ilçesinde, tarım arazisinde yangın çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Gelibolu ilçesinde Bolayır ve Koruköy yakınlarındaki tarım arazisinde, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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