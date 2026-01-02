Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Çanakkale'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 20:44 Güncelleme: 02.01.2026 - 20:44
        Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Çanakkale'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, A.N.A'nın 4 milyon lira değerindeki altınları ile banka hesabındaki 500 bin lirasını dolandırıcılık yöntemiyle aldıkları tespit edilen B.B, H.A. ve C.Ö. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

