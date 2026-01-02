Çanakkale'de nitelikli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Bu kapsamda, A.N.A'nın 4 milyon lira değerindeki altınları ile banka hesabındaki 500 bin lirasını dolandırıcılık yöntemiyle aldıkları tespit edilen B.B, H.A. ve C.Ö. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, kentte nitelikli dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

