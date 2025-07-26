Bozcaada'da Aya Paraskevi Günü ayini yapıldı

ÇANAKKALE'ninBozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı'nda Rumlar, Aya Paraskevi Günü nedeniyle ayin yaptı. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayine Yunanistan Panhelenik Sosyalist Hareketi Partisi'nin (PASOK) Genel Başkanı ve Yunanistan Milletvekili Nikos Androulakis da katıldı.

Halk arasında 'Ayazma Panayırı' olarak bilinen etkinliğe, Yunanistan Panhelenik Sosyalist Hareketi Partisi’nin (PASOK) Genel Başkanı ve Yunanistan Milletvekili Nikos Androulakis, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Konstantinos Koutras, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile yurt dışından çok sayıda din adamı katıldı. Her yıl 26 Temmuz'da, Ayazma Manastırı'nda toplanan Rumlar, bu yıl da Aya Paraskevi Günü kapsamında ayin düzenledi. Ayini tarihi manastırda, Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Dualar edilip, ilahiler okunan ayinde, katılımcılar mum yakıp dilekte bulundu.

AYA PARASKEVİ PANAYIRI

Efsaneye göre, Paraskevi, genç ve güzel bir kızken, şimdi 'Göztepe' diye bilinen yüksek tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya aşık olur. Paraskevi'nin babası durumu fark edince, kızını Ayazma'da sıkı bir göz hapsine alır. Aşık kız, arada Göztepe'ye doğru bakıp, derin derin iç geçirir, rüzgarla sevgilisine mesaj göndermek istermiş. Ayyalus'taki genç de onun için yanıp tutuşurmuş. Onlar kavuşamamışlar ancak Paraskevi aşk acısıyla ölünce onun büyük aşkının anısına, dua edeceklere dilek pınarı yapılmış.