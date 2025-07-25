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        Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 21:35 Güncelleme: 25.07.2025 - 21:35
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        Çanakkale'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

        "TCSG-905" ve "KB-103" botlarıyla bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 20'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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