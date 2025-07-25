Çanakkale Valiliğinden "güvensiz bölgelerde yüzmeyin" uyarısı

Çanakkale Valiliğince artan hava sıcaklıkları nedeniyle serinlemek isteyen vatandaşlar için güvensiz bölgelerde yüzülmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, artan sıcaklıklarla birlikte, serinlemek amacıyla güvenlik önlemi bulunmayan sularda yüzmenin, can kaybına neden olabilecek büyük bir tehlike oluşturduğu belirtildi.

Dalgalı ve aşırı rüzgarlı havalarda denize kesinlikle girilmemesi uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cankurtaran bulunan, altyapısı uygun ve işaretli alanları tercih edin. Sahillerdeki uyarı işaretleri ile görevlilerin ikazlarına mutlaka uyun. İşaretli mantar alanlarının dışına çıkmayın. Yüzme bilmeyen kişilerin suya yalnız girmemeleri, suya girdiklerinde ise dikkatli ve gözetim altında olmaları önem taşımaktadır. Çocuklar ise asla gözetimsiz bırakılmamalıdır. Baraj, gölet ve sulama kanalları yüzmek için uygun değildir. Acil bir durumda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramayı unutmayın. Bir anlık ihmal, telafisi olmayan acılara yol açabilir. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım."