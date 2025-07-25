Biga'da ruhsatlı pestisit denetimleri başladı

Biga İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Hasat Öncesi Pestisit Denetim Programı" kapsamında, ruhsatlı pestisit kullanımının kontrolüne yönelik numune alma ve analiz çalışmalarına başladı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, ruhsatı iptal edilen veya tavsiyesi bulunmayan pestisitlerin tespiti halinde hem idari para cezası uygulanacağını hem de ürün imhası yapılabileceğini belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 2025 yılı üretim sezonu sonuna kadar denetimlerin aralıksız süreceği belirtilerek, üreticilerin yalnızca onaylı ve tavsiye edilen bitki koruma ürünlerini kullanmaları gerektiğini hatırlatıldı.

Açıklamada, halk sağlığı ve tarımsal ürün kalitesinin korunması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.