        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri Haberleri

        Çanakkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Giriş: 07.03.2026 - 20:48
        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.


        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

        "KB-76" botu tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

